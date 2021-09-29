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Ordu'da hayırsever kardeşlerden sağlık hizmetlerine destek

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Sağlık
Ordu'da hayırsever kardeşlerden sağlık hizmetlerine destek

Ordulu hayırsever iş insanları Zekai ve Mustafa Göç kardeşler, Ünye ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile 2 Aile Sağlığı Merkezi yaptıracak.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordulu hayırsever iş insanları Zekai ve Mustafa Göç kardeşler, Ünye ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile 2 Aile Sağlığı Merkezi yaptıracak.

Vali Tuncay Sonel, istasyon ve merkezlerin yapım protokolü için makamında düzenlenen imza töreninde, yatırımların Ünye, Ordu ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Göç ailesinin anne ve babaları adına 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile 2 Aile Sağlığı Merkezi yaptıracağını belirten Sonel, Göç ailesinin hayırlarının kabul olmasını, işlerinde ise bol kazançlar temenni etti.

Sonel, Kovid-19 salgını sürecinde büyük fedakarlıkla çalışan tüm sağlık teşkilatı mensuplarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Hem 900 yataklı şehir hastanemizin inşaatının hızla devam etmesi hem de hayırseverlerimizin desteğiyle bugün toplamda 4'e ulaşan Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu binası yapım işi gerçekten mutluluk verici. Bu manada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ilimize verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Emeği geçen herkesten ve sizlerden Allah razı olsun."

İş insanı Mustafa Göç ise Bayramca Mahallesi'nde Hacı Ayşe Göç, Hamidiye Mahallesi'nde de Hacı Mahmut Göç adına sağlık yatırımı yapacaklarını anlattı.

Yönetim Kurulu Başkanları Zekai Göç'ün törende bulunamadığını, onun yerine kardeşi Muharrem Göç ile törene katıldıklarını aktaran Mustafa Göç, Vali Sonel ve Sağlık Müdürü Kasapoğlu'na destekleri için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol, Vali Sonel, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu ile Göç kardeşler adına Mustafa Göç tarafından imzalandı.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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