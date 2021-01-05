Ordu'da hayırsever iş insanları 8 derslikli anaokulu yaptıracak
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Ordu'da hayırsever iş insanları 8 derslikli anaokulu yaptıracak

05.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:08
Ordu'da hayırsever iş insanları 8 derslikli anaokulu yaptıracak

Ordu'nun Altınordu ilçesinde hayırsever iş insanları Altaş ailesi tarafından anaokulu yapılacak.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde hayırsever iş insanları Altaş ailesi tarafından anaokulu yapılacak.

Karacaömer Mahallesi'nde yaptırılacak 8 derslikli anaokulunun yapım protokolü için Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, iş insanları Selman Altaş ve Uğur Altaş'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Vali Sonel, makamında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Ordu'ya 8 derslikli bir anaokulu kazandıracak olan Altaş ailesine teşekkür etti.

Ordu ailesi olarak bugün onurlu ve mutlu bir günü daha yaşadıklarını vurgulayan Sonel, "2021 yılının ilk haftasında hayırlı bir iş için buradayız. Altaş ailesi Ordu'muzun hakikaten değerlerinden birisi. Birçok şirketlerinde, işletmelerinde yüzlerce insanımıza iş ve AŞ veren, ihracat yapan çok değerli bir aile. Hem Ordu'muza hem ülkemize çok büyük katkıları olan bir aile. Bugün, daha önceki yıllarda olduğu gibi eğitimde de yine bir anaokulu yaparak, Ordu'muza katkıda bulunacaklar." dedi.

Anaokulunun isminin, Derya Yeşim Altaş Anaokulu olacağını dile getiren Sonel, "Yapılacak anaokulunda bu vatana, millete, bayrağına hayırlı evlat olarak yetişecekler. Ben tekrar katkılarından dolayı Allah razı olsun diyorum. Yolları, bahtları açık olsun, sağ olsunlar, var olsunlar." diye konuştu.

İş insanı Uğur Altaş ise "Sayın Valim sizden de Allah razı olsun. Teşvik ettiniz, öncülük ettiniz. Aklımızda böyle bir proje yoktu, sizin sayenizde oldu. İnşallah devamı da olur. Her yıl olmasa bile iki yılda bir, yıl aşırı bir okul ya da cami yapmak ya da hayır kurumu yapmak inşallah nasip olur bizlere." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Altaş ailesi tarafından Karacaömer Mahallesi'nde 4,5 dönümlük arazi üzerine 8 derslikli olarak yaptırılacak Derya Yeşim Altaş Anaokulu'nun yapım protokolü imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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