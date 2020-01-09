Ordu'da hayatını kaybeden bekçi toprağa verildi

09.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:44

Ordu'da, yakalandığı hastalık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden bekçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Altınordu ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi Mert Aksu (27), 2 gün önce yakalandığı hastalık sonucu Ordu Devlet Hastanesinde tedavi görmeye başladı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Aksu için, İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene Aksu'nun yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, protokol üyeleri ile meslektaşları katıldı.

Aksu'nun cenazesi, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA