Ordu'da 'Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün' projesi başladı

ORDU Valisi Tuncay Sonel, engelli bireyler için 'Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün' adlı sosyal sorumluluk projesini başlattı.

Kent genelindeki engelli bireylerin sorun ve taleplerine cevap vermesi amaçlanaan projeyle ilgili konuşan Vali Sonel, "Biz istiyoruz ki, yılın belirli gün ve haftalarında değil, yılın her günü engelli vatandaşlarımızın yanında olalım" dedi.

Vali Tuncay Sonel, yetim ve öksüz çocuklarda olduğu gibi, engelliler için de daha önceki görev yerlerinde uyguladığı ve 'Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün' adını verdiği sosyal sorumluluk projesini Ordu'da da başlattı. Proje kapsamında, kent genelinde yaşayan engeli bulunan vatandaşların tespiti için bir çalışma başlatan Vali Sonel, 19 ilçede engeli olan vatandaşları tespit ederek, onlara yönelik çalışmalarla devletin şefkatini ve sıcaklığını hissettiriyor. Proje dahilinde evlere de ziyaretlerde bulunan Vali Sonel, engellilerin sorun ve taleplerini dinliyor.

'40 BİN 435 ENGELİ OLAN VATANDAŞIMIZA ULAŞTIK'Ziyaretlerle ilgili Vali Sonel, bugüne kadar 40 bin 435 engelli bireye ulaştıklarını söyledi. Sonel, "Ordumuzun 19 ilçesinde, devletimizin şefkatini, merhametini ve sıcaklığını yetim ve öksüz çocuklarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, dede ve ninelerimize göstermeye çalıştık. 2021 yılının Ocak ayı itibariyle de 'Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün' projesi kapsamında Ordu genelinde tespit ettiğimiz 40 bin 435 engeli olan vatandaşımıza ulaştık ve bugün itibariyle de 26 bin 860 engeli olan vatandaşımızın evlerine gidilerek kendileri ziyaret edildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz, muhtarlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, 19 ilçe belediyemiz, kaymakam arkadaşlarımız, Ordu Ailesi olarak engeli olan vatandaşlarımıza giderek, onlara devletimizin şefkatini göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.'PROJEMİZE DEVAM EDİYORUZ'Vali Sonel, "19 ilçemizde ekiplerimiz Haziran 2021 ayına kadar inşallah tüm engeli olan vatandaşlarımızın evlerine giderek, onlara ulaşacağız. Biliyoruz ki, devletimizin engeli olan vatandaşlarımıza sunduğu çok büyük imkanları var. Unutulan, en ücra köşede bu imkanlardan haber i olmayan engeli olan vatandaşlarımız olabilir ya da engeli olan vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçları oluyor. Evinin camı kırık mı? Hava soğuksa sobaları yanıyor mu? Evinde eksiği var mı? Buna benzer şekilde ev ortamları görülüyor. Pandemi şartlarına uygun bir şekilde bu projemize devam ediyoruz. Biz istiyoruz ki, yılın belirli gün ve haftalarında değil, yılın her günü engeli olan vatandaşlarımızın yanında olalım. Onların halini, hatrını soralım. İsteklerini soralım. Devletimizin her daim onların yanında olduğunu hissettirelim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK