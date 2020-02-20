Ordu'da hastaneden kaçan cezaevi firarisi hükümlü aranıyor
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Ordu'da hastaneden kaçan cezaevi firarisi hükümlü aranıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde, tedavi için gittiği hastaneden kaçan cezaevi firarisi hükümlü aranıyor.

20.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:50
Ordu'da hastaneden kaçan cezaevi firarisi hükümlü aranıyor

'nun ilçesinde, tedavi için gittiği hastaneden kaçan cezaevi firarisi hükümlü aranıyor.

"Konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, dolandırıcılık, hırsızlık" suçlarından hükümlü Zekeriya Özdemir (39), tutuklu bulunduğu Ünye Açık Ceza İnfaz Kurumunda rahatsızlandığını belirterek, hastanede tedavi görmek için cezaevi müdürlüğüne başvurdu.


Götürüldüğü Ünye Devlet Hastanesinden firar eden Özdemir'in yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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