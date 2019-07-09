Ordu'da hasta taşıyan ambulans ağaca çarptı: 4 yaralı

Ordu'da hasta taşıyan ambulansın kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı.

Akkuş ilçesinden aldığı hastayı Ünye Devlet Hastanesine götüren Abdurrahman Kırca yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen ambulans, Ünye'ye bağlı Esentepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Sürücü ile ambulansta görevli acil tıp teknisyenleri Dilek Ayan, Dilara Biber ile hasta yakını Saliha Çayıroğlu yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA