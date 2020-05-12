Ordu'da hasta naklinden dönen ambulans dereye düştü: 3 yaralı
Ordu'nun Korgan ilçesinde hasta naklinden dönen ambulansın dereye düşmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
12.05.2020 20:28 | Son Güncelleme: 12.05.2020 20:28
Ordu'nun Korgan ilçesinde hasta naklinden dönen ambulansın dereye düşmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye, ilçedeki bir hastayı Korgan Devlet Hastanesine nakleden Ömer Faruk Güneş yönetimindeki 52 RC 860 plakalı ambulans, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Başköy Mahallesi mevkisinde dereye düştü.
Kazada, sürücü Güneş ile ambulansta bulunan iki sağlık görevlisi yaralandı.
Başka bir ambulansla Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA