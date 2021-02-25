Ordu'da hamsinin kilogram fiyatı 40 liraya yükseldi

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, Ordu'da hamsinin kilogramının 40 liradan satışa sunulduğunu söyledi.

Karadeniz, AA muhabirine, son haftalarda avlanan hamsi miktarının son derece düşük olduğunu belirtti.

Ordu açıklarında hamsi olmadığını, balıkçıların birçoğunun Trabzon ve Rize açıklarında avlandığını ifade eden Karadeniz, dün gece bölgede sadece 150 kasa hamsi avlandığını bildirdi.

Karadeniz, hamsinin kasa fiyatının 400 ile 420 lira arasında değiştiğini, balıkçı tezgahlarına gelen hamsinin kilogramının da 40 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

Az avlanmanın fiyatı artırdığını dile getiren Karadeniz, vatandaşların hamsiyi özlediğini, pahalı olmasına rağmen tezgaha gelen hamsilerin kısa sürede tükendiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay