Ordu'da hamsinin kilogram fiyatı 40 liraya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu'da hamsinin kilogram fiyatı 40 liraya yükseldi

25.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:37
Ordu'da hamsinin kilogram fiyatı 40 liraya yükseldi

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, Ordu'da hamsinin kilogramının 40 liradan satışa sunulduğunu söyledi.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, Ordu'da hamsinin kilogramının 40 liradan satışa sunulduğunu söyledi.

Karadeniz, AA muhabirine, son haftalarda avlanan hamsi miktarının son derece düşük olduğunu belirtti.

Ordu açıklarında hamsi olmadığını, balıkçıların birçoğunun Trabzon ve Rize açıklarında avlandığını ifade eden Karadeniz, dün gece bölgede sadece 150 kasa hamsi avlandığını bildirdi.

Karadeniz, hamsinin kasa fiyatının 400 ile 420 lira arasında değiştiğini, balıkçı tezgahlarına gelen hamsinin kilogramının da 40 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

Az avlanmanın fiyatı artırdığını dile getiren Karadeniz, vatandaşların hamsiyi özlediğini, pahalı olmasına rağmen tezgaha gelen hamsilerin kısa sürede tükendiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Enis Berberoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Demet Akalın İbrahim Tatlıses Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da hamsinin kilogram fiyatı 40 liraya yükseldi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 15:40:01. #1.14#
title