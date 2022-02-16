Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda 253 kişinin sorunlarını dinledi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların kendisine ilettiği sorun ve taleplere çözüm bulmaya çalıştı.

Vatandaşların başta sağlık, ekonomik sıkıntılar, iş ve özel konular olmak üzere sorun ve taleplerini not alan Sonel, ilgili kurum müdürlerine, kendisine iletilen sorunların giderilmesi noktasında talimat verdi.

Toplantıda 253 kişinin sorunlarını dinleyen Sonel, yakından ilgilendiği çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Vali Sonel, vatandaşların memnuniyetini esas alan bir görev anlayışı ile hizmet etmenin çabası içinde olduklarını belirtti.

Vatandaşlara, devletin sıcaklığını ve şefkatini her daim hissettirmeye çalıştıklarını vurgulayan Sonel, "Halk günü toplantılarımızın yanında toplumun her kesiminden insanlarımızın bizlerle görüşme isteğini, arzusunu da mümkün olan en kısa sürede yerine getirmeye gayret ediyoruz. Devletimizin kapısının herkese açık olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Kapımız da gönlümüz de tüm vatandaşlarımıza açık." ifadelerini kullandı.