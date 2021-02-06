Ordu'da Halep keçisi çiftçilerin yüzünü güldürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan Halep keçisi çiftçilere umut oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, tarım ve hayvancılık alanında faaliyete geçirdiği gelir getirici projelerin çiftçilerin yüzünü güldürdüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen, "Keçi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında bir süre önce Fatsa, Ünye ve Mesudiye ilçesinde 11 işletmeye 211 Halep keçisi dağıtıldığı vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan saha çalışmalarında, keçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bölgeye adaptasyon sağladıklarının gözlendiği kaydedildi.

Yetiştiriciler ve teknik personelin yer aldığı internet ağları üzerinden anlık bilgi ve tecrübe paylaşıldığı, takipleri yapılan keçilerin birçoğunun doğum yapacak olmasının da sevinçle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Mesudiye ilçesinde 10 kardeşiyle birlikte hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Orhan Mengü'nün şu ifadeleri de yer aldı:

"Şu anda 3 büyükbaş hayvanım, 100 koyunum, 21 keçim var. Hedefimiz keçi sayısını 200'e çıkarmak. Çok kaliteli, yüksek fiyattan alıcısı bulunan sütü var. Kar kalınlığı çok yüksek olmadığı sürece meraya çıkabilen bir hayvan. Bakım maliyeti düşük, verimi ise yüksek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli