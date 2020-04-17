Ordu'da hal esnafından sağlıkçılara meyve ikramı Ordu'nun Ünye ilçesinde hal esnafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına kasalarla meyve ikram ederek destek oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde hal esnafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına kasalarla meyve ikram ederek destek oldu.

Ünye Yaş Sebze ve Meyve Toptancıları Derneği Başkanı Kazım Bodancı, bir grup hal esnafı ile sağlıkçılara moral vermek amacıyla kasalarla meyve hazırladı.

Bodancı ve beraberindeki hal esnafı, meyvelerin bulunduğu kasaları Ünye Devlet Hastanesi yetkililerine teslim etti.

Başkan Bodancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını göstermek ve onlara destek olmak istedikleri için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Ünye Devlet Hastanesinde çalışan tüm sağlık görevlilerinin, vatandaşa hizmet ettiğini vurgulayan Bodancı, onlara bir katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Hal esnafı olarak desteklerinin süreceğini ifade eden Bodancı, şunları kaydetti:

"Devletimiz nasıl ki vatandaşının yanındaysa, biz de vatandaş olarak devletimizin yanındayız. Doktorlarımız hastaneye gelen tüm hastalara hizmet ediyor. Biz de vatandaş olarak devletimize hizmet için buradayız. Bundan sonraki süreçte de Ünye hal esnafı olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanındayız ve belirli aralıklarda bu ikramlarımız devam edecek. Haldeki esnaf arkadaşlarımız bu konuda duyarlılar."

Kaynak: AA