Ordu'da hafriyat kamyonu uçuruma devrildi: 1 yaralı
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde uçuruma devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde uçuruma devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Öztürk yönetimindeki 34 AJN 041 plakalı hafriyat yüklü kamyon, ilçeye bağlı Turnalık Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazada, kamyonda sıkışan sürücü Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmasının ardından yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.