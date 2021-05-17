Ordu'da hafif ticari araç fındık bahçesine yuvarlandı: 2 ölü
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Ordu'da hafif ticari araç fındık bahçesine yuvarlandı: 2 ölü

Ordu'da hafif ticari araç fındık bahçesine yuvarlandı: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kaleyaka Mahallesi mevkisinde, Seyfi Gülmüş yönetimindeki 55 ATR 12 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yolun alt kesimindeki fındık bahçesine yuvarlandı.

Kazada, sürücü Gülmüş ile araçtaki Murat Baş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Seyfi Gülmüş'ün, Perşembe ilçesine bağlı Boğazcık Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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