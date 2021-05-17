ORDU'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE YUVARLANDI: 2 ÖLÜ
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ORDU'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE YUVARLANDI: 2 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'nun Perşembe ilçesinde kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Boğazcık Mahalle Muhtarı Seyfi Gülmüş (55) ile beraberindeki Murat Baş (50), hayatını kaybetti.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Boğazcık Mahalle Muhtarı Seyfi Gülmüş (55) ile beraberindeki Murat Baş (50), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Kaleyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Perşembe'den Fatsa ilçesine seyir halindeki Boğazcık Mahalle Muhtarı Seyfi Gülmüş yönetimindeki 55 ATR 12 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarladı. Yaklaşık 20 metreden yuvarlanarak düşen düşen aracı fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Seyfi Gülmüş ile araçta bulunan Murat Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülmüş ile Baş'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE YUVARLANDI: 2 ÖLÜ
ORDU'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE YUVARLANDI: 2 ÖLÜ
ORDU'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE YUVARLANDI: 2 ÖLÜ
ORDU'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE YUVARLANDI: 2 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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