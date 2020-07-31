Ordu'da göle giren genç boğuldu
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde serinlemek için göle giren genç boğuldu.
31.07.2020 17:59 | Son Güncelleme: 31.07.2020 20:15
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde serinlemek için göle giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Gürpınar Mahallesi'ndeki Kazan Gölü'ne serinlemek için giren Berat Keşap (19), uzun süre sudan çıkmadı.
Durumu fark eden yakınları göle girerek genci kıyıya çıkardı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Keşap, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Keşap, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA