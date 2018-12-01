Ordu'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir anaokulunda, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğretmen ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu 64 kişiden 50'sinin taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım çarşamba günü Altınordu ilçesi Faruk Furtun Anaokulunda, saat 14.00'te yenilen yemekten veya içilen sudan kaynaklı olabileceği değerlendirilen sağlık problemleri yaşandığı aktarıldı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı 64 kişinin hastaneye başvurduğu aktarılan açıklamada, bu kişilerden 50'sinin taburcu edildiği 14'ünün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, okuldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yemek numuneleri, İlçe Sağlık Müdürlüğünce de su numuneleri alınarak gerekli incelemeler ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Müfettişlerin de olayı çok yönlü olarak soruşturduğu vurgulanan açıklamada, okuldaki eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada Ordu Valisi Seddar Yavuz'un da tedavileri süren öğretmen ve öğrencileri ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu aktarıldı.

"Hayati riski olan kardeşimiz söz konusu değil"

Görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, üzücü olayın gıda kaynaklı bir rahatsızlık olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İlk günden itibaren bütün tahliller yapılıp numuneler alındı. Yemek ve su numunelerinin tahlilleri yapılıyor. Muhtemelen pazartesi günü olayın nedeninin netleşeceğini düşünüyoruz. Hastaneye başvuranlardan 14'ünün tedavisi sürüyor. Herhangi bir hayati riski olan kardeşimiz söz konusu değil. Ağırlıklı olarak ishal ve karın ağrısı şikayetleri var."

Yavuz, sağlık kuruluşlarının konuyu yakinen takip ettiğine dikkati çekerek,"Biz de ilk andan itibaren Valilik olarak süreci takip ediyor ve yönetiyoruz. İşin adli boyutu dahil olmak üzere yapılacak ne varsa yapıyoruz. Olayın adli ve idari sonucu inceleme, soruşturma neticesinde ortaya çıkacak." açıklamasında bulundu.

Okula gıda alımının bir şirket aracılığıyla yapılmadığını, okul idaresince malzemelerin temin edilerek yemek pişirme işleminin yapıldığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bir gün bekletilen bir gıdanın tüketimine dair bilgi ya da duyum var. Muhtemel ondan olabileceği yönünde değerlendirmemiz var. Elde somut bilgi, belge olmadan kesin konuşmak sağlıklı değildir. Önemli olan şu anda kardeşlerimizin sağlıklarına kavuşması ve bunun takip edilmesidir. Olayda kamu görevlileri dahil ihmali olanlarla ilgili yasal işlem yapılacaktır."