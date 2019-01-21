Ordu'da Gıda Denetimlerinde Rekor Ceza

Ordu'da 2018 yılında gerçekleştirilen gıda denetimlerinde işletmelere 826 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca yurt dışından gelen yaklaşık 100 ton gıda malzemesinin Ordu'dan yurda girişine izin verilmedi.

2018 yılında gerçekleştirilen gıda denetimleri hakkında açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 2018 yılında gıda ve yem denetimleri açışından yoğun bir çalışma ortaya koyulduğunu ifade etti. Yılmaz, "İl Müdürlüğümüzce 2018 yılında 12 bin 596 gıda denetimi ve 378 yem işletmelerine yönelik denetim olmak üzere toplamda 12 bin 974 gıda ve yem denetimi yapılmıştır. Ayrıca 75 adet ithalat denetimi yapılmış olup analiz sonucu olumsuz çıkan yaklaşık 100 ton ürünün yurda girişine izin verilmemiştir" dedi.

Ordu'dan Avrupa Birliği'ne üye ülkelere ve diğer ülkelere fındık ve fındık mamulleri ihracatında, analiz sonuçları uygun olan 2 bin 839 partiye Kuru Meyve Sağlık Sertifikası düzenlendiğini kaydeden Yılmaz, "Ayrıca çay, yağ, çikolata vb. ürünler için alıcı talebi doğrultusunda 236 adet ihracat ürününe de Genel Sağlık Sertifikası düzenlenmiştir. Bunların sonucunda gerek analiz sonuçları gerekse denetimde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 826 bin 612 TL idari para cezası uygulanmıştır" bilgisini verdi.

Gıda denetimlerinin amacına ulaşabilmesi için tüketicilerinde bilinçli olmaları gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Unutulmamalıdır ki, etkili bir denetim sistemi tüketicinin ve tüketici örgütlerinin denetimlere katılmaları, katkı sağlamaları ile mümkündür. Çünkü tüketicinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında bu olumsuzluğun giderilebilmesi için ilgili kurumlara ya da yetkili makamlara müracaat etme hakkını içeren şikayet hakkı da bulunmaktadır. Bu nedenle; gıda zehirlenmesine maruz kalan veya satın aldığı gıdalarla ilgili herhangi bir şikayeti olan tüketiciler de '174 Alo Gıda Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabilmektedirler" açıklamasında bulundu. - ORDU

Kaynak: İHA