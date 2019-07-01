Ordu'da gezi dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralı

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, geziden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mesudiye ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Katırcı yönetimindeki 52 ABB 425 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cemile Ay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralı 7 kişinin tedavisi sürerken, takla atan minibüsteki yolcuların, gezi için gittikleri Şanlıurfa'dan döndükleri öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: DHA

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