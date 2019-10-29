29.10.2019 15:40

Ordu'da gelin ve damat Cumhuriyet Bayramı'na damga vurdu

Cumhuriyet Bayramı'na gelin damat kamyon üzerinde geldi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan gelin ve damat 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına damga vurdu.

Ünye'de yaşayan kuaför Sefa Akçay ile yine aynı mesleği yapan Merve Erdoğan Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde gelin ve damat kılığına girerek tüm vatandaşların şaşkın bakışları arasında düzenlenen tören alanına geldi.

Ünye Terziler ve Kuaförler Odası Başkanlığı tarafından 29 Ekim kutlamaları için düzenlenen etkinlikte iki kuaför çalışanı ilginç bir kutlamayla görenleri şaşkına çevirdi. Kamyon üzerinde kutlamaların bulunduğu alana gelen damat Sefa Akçay önce kamyon üzerinde damat tıraşı oldu ardından diğer çift gelin Merve Erdoğan ise saçını yaptırdı.

Görenlerin "Burada düğün mü var acaba" dedirten ilginç olay sonrası açıklama yapan Terziler ve Kuaförler Odası Başkanı İsmet Çat, "Biz bu olayı ilk defa Ordu'da ve Ünye'de ilk defa Cumhuriyet Bayramı için düşündük. İki çalışan kuaförlerimizden ilk defa bu günün bayram olmasından dolayı gelin ve damat adayları olsun istedik ve kamyon üzerinde geldik. Kamyon kasasında olmasının nedeni ise Cumhuriyet Bayramı'nda halkımız tamamen dışarıda olduğu için bayramla beraber böyle bir düğünü düşünmüş olduk ve düğün yaptık" dedi.

Kuaför olan ve damat kılığına girerek bayramı kutlayan Sefa Akçay, "Biz bu gün Cumhuriyet Bayramı'yla alakalı bir çalışma yaptık. Bizim içinde ve vatandaşlar içinde güzel oldu. Daha önce görmediğimiz bu olaydı" diye konuştu.

Kuaför olan gelinlik giyerek dikkatleri üzerine çeken Merve Erdoğan, "Bugün Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak giyindik ve geldik. Biz ilk defa bayram için böyle giyindik. Böyle bir organizasyonu Ordu'da ilk defa gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA