Ordu'da geçen yıl işlenen cinayetin failleri yakalandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde, 2020'de aracında av tüfeğiyle öldürülen Murat Azer'in katil zanlıları tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Yukarıkozpınar Mahallesi'nde 9 Nisan 2020'de aracında vurularak öldürülen Murat Azer'in katil zanlılarını bulmak için çalışmalarını genişletti.

Olayın faillerinin Y.A. ile H.A. olduğu tespit edildi.

İkametlerinde gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay