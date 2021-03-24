Ordu'da geçen yıl işlenen cinayetin failleri yakalandı
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Ordu'da geçen yıl işlenen cinayetin failleri yakalandı

24.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:09
Ordu'da geçen yıl işlenen cinayetin failleri yakalandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde, 2020'de aracında av tüfeğiyle öldürülen Murat Azer'in katil zanlıları tutuklandı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde, 2020'de aracında av tüfeğiyle öldürülen Murat Azer'in katil zanlıları tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Yukarıkozpınar Mahallesi'nde 9 Nisan 2020'de aracında vurularak öldürülen Murat Azer'in katil zanlılarını bulmak için çalışmalarını genişletti.

Olayın faillerinin Y.A. ile H.A. olduğu tespit edildi.

İkametlerinde gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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