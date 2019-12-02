Ordu'da geçen hafta 57 araç trafikten men edildi
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Ordu'da geçen hafta 57 araç trafikten men edildi

Ordu'da 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasındaki son bir haftada 57 araç trafikten men edildi.

02.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:00
Ordu'da geçen hafta 57 araç trafikten men edildi

'da 25 Kasım-1 tarihleri arasındaki son bir haftada 57 araç trafikten men edildi.


İl genelinde 15 yaralamalı trafik kazasında 24 kişi yaralandığı geçen hafta içerisinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde 35 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 12 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 13 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 65 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 490 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 26 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 4 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 1 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.


Toplam 646 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldığı denetimlerde 36 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 57 araç trafikten men edildi. - ORDU

Kaynak: İHA
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