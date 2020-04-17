Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı
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Ünye, Ordu, 3. Sayfa

Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yapılan gece yarısı operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

17.04.2020 06:05 | Son Güncelleme: 17.04.2020 06:05
Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yapılan gece yarısı operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yapılan bir ihbar sonucu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilip arama kararının çıkarılmasının ardından Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan müzikhole gece yarısı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 saatte çilingir yardımıyla açılan müzikholde bulunan 21 kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında bir çok ilçeden insan var

Operasyonda Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeridekileri gözaltına almaya çalıştığı sırada bir kişi de balkondan kaçmaya çalışırken yaralandı. Düzenlenen operasyonda müzikholde bulunan kişilerden Ünye'nin dışında Fatsa, Kumru ilçelerinden gelenlerinde olduğu öğrenildi.

Hıfzıssıhha Kanunu'ndan 3150 lira ceza

Gece yarısı düzenlenen operasyon sonucunda 21 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3150 TL idari para cezası uygulanırken, haklarında ise adli işlem başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda içeride bulunan kumar malzemelerine el konuldu. - ORDU

Kaynak: İHA

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