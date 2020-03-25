Ordu'da ganyan bayileri de kapatıldı Ordu'da tüm korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ganyan bayileri de kapatıldı.

Ordu'da tüm korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ganyan bayileri de kapatıldı. Ganyan bayilerinin kapatılmasına ilişkin açıklamada bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Ülkemizdeki at yarışlarının durdurulması vesilesiyle ganyan bayilerinin kapatılmasına karar verilmiştir. Vatandaşlarımızın bu mekanlarda toplanarak, korona virüs salgının yayılmasına sebep olabilecekleri değerlendirildiğinden kapatılma kararı alınmıştır" dedi. Ganyan bayilerinin kapatılmasına ilişkin İl Hıfzıssıhha Meclisi'nde karar alındığını, alınan kararlara vatandaşların hassasiyetle uymasını isteyen Vali Seddar Yavuz, kapatılma kararının ganyan bayii olarak tabir edilen mekanlara tebliğ edildiğini sözlerine ekledi. - ORDU Kaynak: İHA