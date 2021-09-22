Ordu'da fuhuş operasyonu: 158 kişiye ceza - Haberler
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Ordu'da fuhuş operasyonu: 158 kişiye ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da fuhuş operasyonu: 158 kişiye ceza

Ordu'da son bir hafta içerisinde fuhşa karşı yapılan operasyonlarda 158 kişiye ceza uygulandı.

ORDU (İHA) - Ordu'da son bir hafta içerisinde fuhşa karşı yapılan operasyonlarda 158 kişiye ceza uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 13-19 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 158 kişiye fuhuş yapmak ve yer temin etmekten, 8 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 3 kişiye sarhoşluktan, 4 kişiye havai fişek kullanmaktan, 3 kişiye yasadışı bahis oyunu oynamaktan, 27 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 48 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 33'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

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