Ordu'da Fuhuş Operasyonu Yapılan Evden 100 Bin Lira Çıktı
Ordu'da emniyet ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 20 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada yaklaşık 100 bin lira ele geçirildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı.
EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, imkan sağladıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çevik kuvvet polislerinin de destek verdiği operasyonda 5'i yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı, 10'u yabancı 15 mağdur kadın emniyete götürüldü.
EVLERİNDEN 100 BİN LİRA ÇIKTI
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 bin lira ele geçirildi. Gözaltındaki 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor, 10 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edileceği öğrenildi.