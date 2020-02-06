Ordu'da fırtına nedeniyle çatısı uçan bina tedbir amacıyla boşaltıldı
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Ordu'da fırtına nedeniyle çatısı uçan bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde fırtına nedeniyle çatısı uçan 4 katlı bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.

06.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:04
Ordu'da fırtına nedeniyle çatısı uçan bina tedbir amacıyla boşaltıldı

'nun ilçesinde fırtına nedeniyle çatısı uçan 4 katlı bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kentte gece saatlerinden bu yana etkisini gösteren fırtına hasara yol açtı. Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısı uçarak, askıda kaldı.

Ekiplerin sevk edildiği bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Bina sakinleri de tedbir amacıyla evlerinden çıkarıldı.

Zaferi Milli ve Akyazı mahallerinde birer evin çatısı uçarken, Karşıya Mahallesi'ndeki bir inşaatın iskelesi, park halindeki araçların üzerine devrildi.

Fırtına il genelinde etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA
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