Ordu'da firar eden hükümlü aranıyor

20.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:25

Ordu'nun Ünye ilçesinde açık cezaevinde kalan bir hükümlü, tedavi için götürüldüğü hastaneden firar etti.



Edinilen bilgiye göre, Ünye Açık Cezaevinde cezasını çeken hükümlü Z.Ö., rahatsızlandığını ve hastaneye gitmek istediğini belirterek, cezaevi müdürlüğüne başvuru yaptı. Tedavi için Ünye Devlet Hastanesine götürülen Z.Ö. kaçarak kayıplara karıştı. 39 yaşlarında olduğu öğrenilen hükümlü Z.Ö.'nün yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA