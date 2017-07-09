Ordu'da Fındıkta Tahmini Rekolte Çalışmaları Tamamlandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındıkta tahmini rekolte çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "En kısa zamanda 2017 yılı tahmini fındık rekoltesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.



Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Haziran'da başlayan rekolte tespit çalışmalarının diğer illerde olduğu gibi Ordu'da da sona erdiğini söyledi.



Tarım il müdürlüklerinin koordinesinde Ordu Üniversitesi, Ordu Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Altınordu Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin de katıldığı rekolte tespit komisyonunun çalışmalarını tamamladığını ifade eden Soydan, "Komisyon tarafından hazırlanan rapor Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza gönderildi." diye konuştu.



Sadece bakanlığın 2017'nin tahmini rekoltesini açıklama yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Soydan, şunları kaydetti:



"Bizlerin bu yönde açıklama yapması pek uygun değil. Zaten en son yapılan toplantıda alınan kararda rekoltenin tek kurum tarafından açıklanması yönündeydi. Şimdi herkes bu karara uymak zorunda. Ziraat odaları olarak bizler bu alınan karara saygı gösterip herhangi bir tahminde bulunamıyoruz. Açıklama yetkisi sadece ilgili bakanlığa aittir. En kısa zamanda 2017 yılı tahmini fındık rekoltesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca kamuoyuna açıklanacaktır. Üreticilerimizin biraz daha sabırlı olmasını bekliyoruz."



"Ciddi bir çalışma yürütüldü"



Soydan, yaklaşık 10 gün süren rekolte tespiti çalışmasının oldukça ciddi yapıldığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Açıklanacak rekoltede yanılma payı bu nedenden dolayı çok az olacaktır. Ayrıca bu çalışma sırasında sahil ve orta kesimlerde fındığın normalin üzerinde olduğu tespit edilirken, yüksek kesimlerde ise zirai donun ve küflenmenin etkisine rastlandı. Bizim için önemli olan fındığın rekoltesinin yanı sıra istikrarlı fiyat. İnşallah önümüzdeki sezon fındık fiyatları istikrarlı şekilde seyreder. Bu noktada TMO'nun da yeniden piyasada olmasını istiyoruz."



Arslan Soydan, ziraat odaları olarak bakanlığın duyuracağı rekolteye saygı duyacaklarını, aynı saygıyı tüm paydaşlardan beklediklerini sözlerine ekledi.