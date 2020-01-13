Ordu'da fındık timleri, verim ve kalitenin artması için çalışıyor

13.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:52

Ordu'da kurulan fındık timleri, Kasım 2019'dan bu yana 600 örnek fındık bahçesi oluşturdu.

Ordu Valiliğinin himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi" kapsamında kurulan 35 fındık timi, verim ve kalitenin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın bölge ve ülke için son derece önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Böylesine önemli bir üründe dekara düşen verim ve kalitenin yeterli olmadığına dikkati çeken Yılmaz, bunun için başlatılan projeyle dekara verimin 250-300 kilograma çıkarılacağını belirtti.

Daha önce başka proje kapsamında yapılan örnek bahçelerde verimin istenilen düzeye çıkarıldığını vurgulayan Yılmaz, aynı başarıyı bu bahçelerde de yakalamayı istediklerini kaydetti.

Yılmaz, bir süre önce kurulan fındık timlerinin geçen kasım ayında sahaya indiğini dile getirerek, "Aradan geçen sürede bu ekipler büyük bir özveriyle çalışarak 600 örnek fındık bahçesi oluşturmayı başardı. Hedefimiz 670 mahallede üçer olmak üzere toplamda 2 bin 10 örnek bahçe oluşturmak." dedi.

Fındık timleri hakkında da bilgi veren Yılmaz, "35 fındık timi üçer kişiden oluşuyor. Bu timlerde ziraat odalarında çalışan ziraat mühendisleri ve müdürlüğümüzde çalışan uzman personeller görev alıyor." diye konuştu.

Örnek bahçelerin hazırlanışı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Ekipler ilk başta bahçelerde budama çalışması yaptı. Ardından toprak numunelerini aldılar. Bu analizlere göre de gübreleme programı oluşturdular." şeklinde konuştu.

Yılmaz, örnek bahçelerin fındık üreticileri tarafından da gezilebildiğini aktararak, "Yapılan çalışmayı gören üreticilerin aynı bahçeyi kendi bahçelerinde de uygulamalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA