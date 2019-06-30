Ordu'da fındık rekolte tahmini çalışmaları başladı

Ordu'da fındık rekolte tahmini için çalışmalar başladı.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 2019 yılı fındık rekoltesini tespit etmek amacıyla 19 ilçede 400 noktada sayım yapılması için çalışmaların başladığını açıkladı. İl Müdürü Kemal Yılmaz, "İlk olarak Gülyalı ilçemizden çalışmalara başlanmış daha sonra Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçeleri olmak üzere çalışmalarımıza devam edilmektedir. Yapılan bu çalışmalarda komisyon üyelerimiz titizlikle sayımlarını yapmakta ocakların arasındaki mesafenin ölçümü de dahil olmak üzere her türlü hassasiyeti göstermektedir. Bu sayımlarda boş fındık oranları, ayrıca hastalık ve zararlıların fındıkta yapmış olduğu etkiler de dikkate alınarak sayım işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar sahil kesiminde tamamlandıktan sonra orta kesimde devam edecek ve orta kesimden sonra yüksek kesimlerde rekolte tespitine yönelik çalışmalar yapılacaktır" dedi.

Yılmaz, şu açıklamada bulundu:

"Yaklaşık 2 hafta sürecek saha çalışmalarının ardından masa başında çalışmalar devam edecek ve bu tespit edilen rakamlar ortaya konmak suretiyle rekolte tespiti yapılmış olacak. Tabi her zaman olduğu gibi bu sene de rekoltede en doğru sonuca ulaşmayı istiyoruz. Burada sektördeki tüm paydaşların yer aldığı komisyon marifetiyle rekolte tespit çalışması yürütülmektedir. Temmuz ayının ortasına doğru bu çalışmalar tamamlanmış olacak ve bu çalışmalardan elde edilen tahmini rekolteyi Bakanlığımıza bildirmiş olacağız."

Komisyonun mümkün olduğunca çok sayıda noktadan sayım yapmak suretiyle gerçeğe en yakın sonuca ulaşılmaya çalışılacağını belirten Yılmaz, "Sayım yapılan nokta ne kadar fazla ise doğru sonuca ulaşmak o kadar mümkün olacaktır" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA