Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

2.08.2019 22:37
Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Giresun'dan Samsun istikametine giden Nuri Kuzu yönetimindeki 52 FT 862 plakalı minibüs, Aksoy kavşağında devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra 14 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçta bulunanların fındık hasadından döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA
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