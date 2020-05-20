Ordu'da fındık hasadına belediye desteği
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Ordu'da fındık hasadına belediye desteği

Ordu'da fındık hasadına belediye desteğiORDU Büyükşehir Belediyesi, 'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor?

Ordu'da fındık hasadına belediye desteği
20.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:47

Ordu'da fındık hasadına belediye desteği

ORDU Büyükşehir Belediyesi, 'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor? projesini bu yıl da sürdürerek, salgını nedeniyle fındık hasadı için işçi bulamama endişesi yaşayan üreticilerin mahsulünü toplamayı hedefliyor.

Türkiye'nin en çok fındık üreten ili Ordu'da fındık bahçeleri, ilaçlama ve gübre çalışmalarıyla hasat dönemine hazırlanıyor. İl dışında yaşayan vatandaşlar da yeni fındık sezonu için Karadeniz'e gelmek için planlamalarını yapıyor. Bu hazırlıklar sürerken, fındık bahçesi sahipleri, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, bu yıl işçi bulamama endişesi yaşıyor. Fındık üreticilerinin mağdur olmaması için harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl hayata geçirdiği 'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor' projesini sürdürüp, bu yıl da üreticilerin fındığını toplamayı hedefliyor.

KAYIT VE TALEP OLUŞTURULACAK

Proje uygulamasından; fındık bahçesi sahipleri, fındık hasat işçileri ve fındık hasat işçisi olmak isteyenler yararlanabilecek. Fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan platform merkezine ulaşarak kayıt ve talep oluşturacak. 1 Haziran tarihinde başlayacak ve fındık sezonu boyunca sürecek olan başvurular hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında yapılabilecek. Başvuru ve kayıtları alacak olan Büyükşehir Belediyesi, bahçe sahipleri ve fındık işçisi gruplarını bir araya getirecek.

FINDIKTA KAZAN-KAZAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olan fındık sektörü üzerine master plan hazırladıklarını belirtti. Güler, 'Gerçekleştirdiğimiz projeler ile yeni bir sektör oluşturuyoruz. Hayata geçireceğimiz diğer etaplar sayesinde bu sektörü güçlendireceğiz. Fındık yetiştiriciliğini profesyonel yönetilen bir işletme haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Fındık bahçe sahiplerinin ve işçilerin daha fazla gelir sağladıkları, her iki taraf için kazan-kazan durumu oluşturan profesyonel fındık yetiştiriciliği ve fındıkta katma değeri yüksek çağdaş bir seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz' dedi.?

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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