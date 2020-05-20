HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ordu'da fındık hasadına belediye desteği

ORDU Büyükşehir Belediyesi, 'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor' projesini bu yıl da sürdürerek, salgın nedeniyle fındık hasadı için işçi bulamama endişesi yaşayan üreticilerin mahsulünü toplamayı hedefliyor.

Ordu'da fındık hasadına belediye desteği
20.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:26

ORDU Büyükşehir Belediyesi, 'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor' projesini bu yıl da sürdürerek, salgın nedeniyle fındık hasadı için işçi bulamama endişesi yaşayan üreticilerin mahsulünü toplamayı hedefliyor.

Türkiye'nin en çok fındık üreten ili Ordu'da fındık bahçeleri, ilaçlama ve gübre çalışmalarıyla hasat dönemine hazırlanıyor. İl dışında yaşayan vatandaşlar da yeni fındık sezonu için Karadeniz'e gelmek için planlamalarını yapıyor. Bu hazırlıklar sürerken, fındık bahçesi sahipleri, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, bu yıl işçi bulamama endişesi yaşıyor. Fındık üreticilerinin mağdur olmaması için harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl hayata geçirdiği 'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor' projesini sürdürüp, bu yıl da üreticilerin fındığını toplamayı hedefliyor.

KAYIT VE TALEP OLUŞTURULACAKProje uygulamasından fındık bahçesi sahipleri, fındık hasat işçileri ve fındık hasat işçisi olmak isteyenler yararlanabilecek. Fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan platform merkezine ulaşarak kayıt ve talep oluşturacak. 1 Haziran tarihinde başlayacak ve fındık sezonu boyunca sürecek olan başvurular hafta içi 08.00- 17.00 saatleri arasında yapılabilecek. Başvuru ve kayıtları alacak olan Büyükşehir Belediyesi, bahçe sahipleri ve fındık işçisi gruplarını bir araya getirecek.FINDIKTA KAZAN- KAZAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olan fındık sektörü üzerine master plan hazırladıklarını belirtti. Güler, "Gerçekleştirdiğimiz projeler ile yeni bir sektör oluşturuyoruz. Hayata geçireceğimiz diğer etaplar sayesinde bu sektörü güçlendireceğiz. Fındık yetiştiriciliğini profesyonel yönetilen bir işletme haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Fındık bahçe sahiplerinin ve işçilerin daha fazla gelir sağladıkları, her iki taraf için kazan- kazan durumu oluşturan profesyonel fındık yetiştiriciliği ve fındıkta katma değeri yüksek çağdaş bir seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.?


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi Ekonomi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Ekonomi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı Ekonomi
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor Ekonomi
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü Ekonomi
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi açacağız
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi...
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Ebru Şallı Ferdi Tayfur Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Ordu'da fındık hasadına belediye desteği - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 10:26:48. #1.14#
title