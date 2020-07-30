Ordu'da fındık hasadı erken başladı KARADENİZ'de, 7 Ağustos olarak belirlenen fındık hasadı öncesi Ordu'nun sahil kesimlerinde bazı üreticiler, erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı.

KARADENİZ'de, 7 Ağustos olarak belirlenen fındık hasadı öncesi Ordu'nun sahil kesimlerinde bazı üreticiler, erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı.

Karadeniz'in önemli geçim kaynağını oluşturan fındığın hasadı için üreticiler, erkenden bahçeye girmeye başladı. Bölgede fındığın olgunlaşmasıyla sahil kesimlerinde bazı üreticiler, bahçelerde ürünün hasadına başladı. Sahil kesimlerinde bulunan mahallerdeki bahçeye giren kimi üreticiler fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tuttu.

'FINDIK FİYATLARI MEMNUN ETTİ'Fındık üreticisi Hayati Candan, bölgede fındıkların olgunlaşmaya başlamasıyla birlikte açıklanan hasat tarihinden önce bahçeye girdiklerini söyledi. Fındık fiyatının bu yıl kendilerini memnun ettiğini kaydeden Candan, "Bu sene çok şükür açıklanan fiyat halkımızı memnun etti. Bizler de üretici olarak memnunuz. Liderlerimiz üreticilerinin yanında oldu. Bu sene gerçekten üreticilerin sesi duyuldu ve bizler için de çifte bayram oldu. Virüs nedeniyle sosyal mesafeyi dikkate alarak hasat yapacağız. İnşallah önümüzdeki sezonları daha rahat geçireceğiz" dedi. 'HERKES FINDIĞINA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDA'Cevdet Demir ise fındık toplanmadan önce fındık fiyatının açıklanmasının kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz yıllarda böyle uygulamalar yoktu. İşçi ve diğer masraflar ne olacak bilemiyorduk. Herkes tereddüt içerisindeydi. Şimdi hasat başlamadan fiyat açıklandı. Şu an herkes fındığına sahip çıkmak zorunda. Üretici bayram ediyor ama sosyal mesafeyi de korumak zorundayız. İnşallah fındık fiyatı değişmez ve kimilerinin elinde oyuncak olmaz" diye konuştu.

Öte yandan bahçelerde fındık toplayan işçiler, fındık toplamanın zor olmadığını, sadece hava sıcaklıklarının kendilerini etkilediğini kaydetti.

Kaynak: DHA