ORDU'DA FINDIK HASADI ERKEN BAŞLADI

KARADENİZ'de, 6 Ağustos olarak belirlenen fındık hasat tarihi öncesi Ordu'nun sahil kesimlerinde bazı üreticiler, erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı. Karadeniz'in önemli geçim kaynağını oluşturan fındığın hasadı için üreticiler erkenden bahçeye girmeye başladı. Bölgede fındığın olgunlaşmasıyla, sahil kesimlerinde bazı üreticiler, bahçelerde ürünün hasadına başladı. Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde bahçeye giren üreticiler, fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tuttu.

'DOMUZ KORKUSU ERKEN HASADA NEDEN OLDU

Fındık hasadı gerçekleştiren Necmi Kartal, hava sıcaklıklarından dolayı bahçelerindeki ürünün erken olgunlaştığını belirtti. Yetkililerin fındık hasat tarihini sahil kesiminde 6 Ağustos olarak açıkladığını ancak bahçelerindeki fındığa yaban domuzlarının zarar vermesi endişesi nedeniyle erken hasada başladıklarını anlatan Kartal, İmece usulüyle başladık. Fındık hasadının 10-15 gün kadar sürmesini bekliyoruz. Domuzların zarar vermesi endişesi nedeniyle fındığımızı toplamaya başladık. Sahil kesimdeki fındıklarımız yavaş yavaş olgunlaşmaya başladı. Bir hafta içerisinde de tüm bahçelerde fındık toplamaya başlayacağızö dedi.

Üretici İbrahim Kartal ise fındıkta bu yıl rekoltenin iyi olmasını beklediklerini belirterek Bu sezon fındığa devlet tarafından iyi bir fiyat verildi. Üreticiler fındığa verilen fiyattan memnun. Şu an bizde bahçemizin kenarlarından fındığın olup olmadığına bakıyoruz. Eğer olgunlaşan fındık olursa onları topluyoruz. İyi bir sezon geçeceğini ümit ediyoruzö diye konuştu.

Kaynak: DHA