Ordu'da "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi" memnuniyeti Ordu Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi", işçi sorunu olmadan hasat sezonuna önemli katkı sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi", işçi sorunu olmadan hasat sezonuna önemli katkı sağlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bölgenin vazgeçilmez değeri olan fındık için de çeşitli projeleri hayata geçiriyor.

3 adımdan oluşan fındık master planı geçen yıl "Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor" projesiyle başlatılırken, bu yıl ikinci adım olarak "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın" projesi ile sürdürülüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Güler, proje kapsamında fındık bahçesi sahipleri ile işçileri bir araya getiren bir platform oluşturduklarını belirtti.

Güler, bu sayede bahçe sahiplerinin işçi, işçilerin de bahçe işi bulmasını sağladıklarını vurgulayarak, uygulamaya konulan projeye bu zamana kadar 3 bin 884 işçi, 796 bahçe sahibinin başvuru yaptığını anlattı.

Pandemi nedeniyle bölgeye gelen işçi sayısında sıkıntı olduğunu ve bu sorunun söz konusu projeyle giderildiğine işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Yaşanan pandemi sürecinde yurt dışı kapılarının kapatılmasıyla Gürcistan'dan fındık işçisi olarak gelmek isteyen işçiler bölgemize gelemedi. Her yıl bölgemize gelen 2 bin civarında işçinin gelememesinden kaynaklı oluşan bu işçi açığını Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi ile kapattık. Ordu'nun 19 ilçesinde sağlanan koordinasyonla fındık hasat sezonu birçok üründe olduğunun aksine işçi sorunu yaşanmadan devam ediyor. Yüksek rakımlı yerlerde fındık hasadı sürdürülürken, sisteme başvurular da devam ediyor."

Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeyle eylül ayı sonuna kadar hasatta sorunsuz işleyecek bir sistem oluşturduklarını aktardı.

Projeye yoğun talep olduğuna da dikkati çeken Güler, "İşçi ve toplatacak bahçe bulmakta sıkıntı çekmeyen, aracısız olarak birbirleriyle buluşan işçi ve bahçe sahipleri projeden oldukça memnun. Projeye olan güven ve talep artarak devam ediyor. Gelecek sene sisteme kayıtlı işçi sayısı hedefimizi 10 bin olarak belirledik. Bu sayede mevsimlik tarım işçiliği alanında Türkiye'ye örnek bir model sunmuş olduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA