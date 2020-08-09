Ordu'da "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi", işçi ve üreticileri memnun etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu'da "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi", işçi ve üreticileri memnun etti

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ve fındık işçileri ile üreticileri buluşturan "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi", bahçe sahipleri ile işçileri memnun etti.

Ordu'da
09.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:28

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ve fındık işçileri ile üreticileri buluşturan "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi", bahçe sahipleri ile işçileri memnun etti.

Proje ile bahçe sahiplerine işçi, işçilerin de bahçe işi bulmasına yardım edilirken, ilk defa uygulanan proje kapsamında yeni sezon fındık hasadı başladı.

Proje Koordinatörü Asım Suyabatmaz, Perşembe ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde projeden faydalan işçileri ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Suyabatmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl belirli ilçelerde deneme amacıyla gerçekleştirdikleri fındık toplama işlemini, bu yıl geniş kapsamlı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in vizyonel bakış açısı ile tarımda farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini belirten Suyabatmaz, şöyle devam etti:

"Fındık üreticileri ve işçileri buluşturduğumuz projemiz şu an istediğimiz şekilde ilerliyor. Hayata geçirdiğimiz proje sayesinde ilimizde istihdam başta olmak üzere birçok alanda vatandaşlarımıza katkı sağladık. Proje sayesinde bahçe sahipleri darda kalmadı, fındık işçileri işsiz bırakılmadı. İl dışına çıkan milyonlarca lira, bu proje sayesinde ilimizde kaldı. "

"Proje bizim olduğu kadar işçi kardeşlerimiz açısından da önemli"

Bahçe sahibi İlhami Demir de geçmiş yıllara oranla fındık işçisi bulma konusunda zorluk çekmediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl fındık sezonu gelmeden fındık işçisi bulmak için gitmediğimiz, aramadığımız yer kalmıyordu. Bulduğumuz işçiler de fındık toplama konusunda yeterli olmuyordu. Belediyemizin hayata geçirdiği bu proje sayesinde bu yıl işçileri memleketimizden birebir görüşme sonunda aldık. Hem tecrübeli hem de uygun fiyata geliyor. Bu proje bizim olduğu kadar işçi kardeşlerimiz açısından da önemli."

Fındık işçisi Levent Güler ise hayata geçirilen projenin iş bulma konusunda kendilerine büyük fayda sağladığını dile getirerek, "Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeden yararlandık. Proje bizim için çok iyi oldu. Geçmiş yıllarda iş bulma konusunda sıkıntı çekiyorduk. Ancak bu yıl bu proje sayesinde hiç zorluk çekmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi Spor
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi Dünya
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı 3. Sayfa
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada 3. Sayfa
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Güncel
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker...
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Spor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti
Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Hindistan'da 'Modi çok yaşa' sloganı atmayı reddeden Müslüman şoföre eziyet edildi
Hindistan'da "Modi çok yaşa" sloganı atmayı reddeden Müslüman şoföre eziyet edildi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
'Kişiye özel' ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Gupse Özay Ufuk Bayraktar Orhan Gencebay
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Bursa Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Ordu'da "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi", işçi ve üreticileri memnun etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 13:46:01. #1.14#
title