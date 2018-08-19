Ordu'da Fındık 12 TL'den İşlem Görüyor

Ordu'da serbest piyasada 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogramı 12 TL'den işlem görürken, tüccarların ve üreticilerin gözü TMO'nun vereceği fiyata kilitlendi.

Ordu genelinde fındık hasadına geçen ay başlayan üreticiler, kuruttukları fındığı satışa sunmaya başladı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mahsullerini satmak isteyen üreticiler, fındığını pazara getirerek, yoğunluk oluşturdu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, birçok üreticinin ürününü hasat ettikten sonra pazara indirmeye başladığını söyledi. Kurban Bayramı öncesi ciddi şekilde fındık satıldığını belirten Soydan, "Bazı üreticilerimiz kurbanlık alacak. Bazı üreticilerimiz ise borçlarını kapatacak. Bu nedenle bugünlerde fındık piyasasında hareketlenme söz konusu" dedi.

Soydan, şu anda 50 randımanlı kabuklu fındığın serbest piyasada 12 liradan işlem gördüğü ancak bu fiyatın üreticileri ve kendilerini memnun etmediğini kaydederek, "12 lira fındığın maliyetidir. Bizim beklentimiz 15 lira. TMO'nun en az 15 liradan alım yapacağı yönünde açıklama yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Tüccarlar da TMO'yu bekliyor

Öte yandan Yeni Mahalle'deki tüccar esnaflarından Evren Enginyurt, bu sezon fındık rekoltesinin düşük ancak randımanın iyi olduğunu söyledi. Enginyurt, piyasada belirsizlik olduğunu dile getirerek, "Her ne kadar üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıklamasını beklese de tüccarlar olarak bizlerde TMO'nun yapacağı açıklamaya odaklandık. Şu durumda piyasanın ne olacağı belirsizliğini koruyor. TMO bir an önce açıklamasını yaparsa piyasada bir istikrar olur" ifadelerine yer verdi. - ORDU