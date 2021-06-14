Ordu'da fındığın kilogramı 23,5 liradan işlem görüyor
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının, serbest piyasada 23,5 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının, serbest piyasada 23,5 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Soydan, AA muhabirine, 50 randımanlı fındık fiyatının yeni haftaya 23,5 liradan başladığını ifade etti.
Fındığın geçen hafta Ordu serbest piyasasında 23 liradan işlem gördüğünü anımsatan Soydan, fiyatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu belirtti.
Soydan, 50 randımanın üzerindeki fındığın fiyatının 25-26 liraya kadar çıkabildiğine dikkati çekerek, fiyat artışının sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay