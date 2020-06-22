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Ordu'da fındığı Ordulu işçiler toplayacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi, "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın" projesi kapsamında hasat dönemi öncesinde fındık bahçesi sahipleri ile Ordulu işçileri buluşturuyor.

Ordu'da fındığı Ordulu işçiler toplayacak
22.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:40

Ordu Büyükşehir Belediyesi, "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın" projesi kapsamında hasat dönemi öncesinde fındık bahçesi sahipleri ile Ordulu işçileri buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mehmet Hilmi Güler tarafından geçen yıl başlatılan "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın" projesi kapsamında ekipler ilçe ilçe dolaşarak fındık üreticilerini bilgilendiriyor.

Proje koordinatörü Asım Suyabatmaz, geçen yıl belirli ilçelerde gerçekleştirdikleri fındık toplama işlemini bu yıl 19 ilçede yapacaklarını belirtti.

Şu ana kadar fındık üreticilerinden önemli bir başvuru olduğunu ifade eden Suyabatmaz, projeye başladıkları günden itibaren toplamda 7 bin dekarlık fındık bahçesi ve binin üzerinde işçi kaydı oluştuğunu aktardı.

Suyabatmaz, bu çalışmada önceliklerinin üretici ile işçiyi aracısız buluşturmak ve fiyat farkının yükselmesini engellemek olduğunu vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda hem üreticilerin hem de fındık toplamak isteyen işçilerin yanında olacaklarını kaydetti.

Ordu'nun fındığının Ordulu işçiler tarafından toplanması için bir sistem kurduklarına işaret eden Suyabatmaz, şunları kaydetti:

"Her yıl hasat dönemi için 2 aylığına il dışından ilimize binlerce işçi geliyor. Bu işçiler gelirken A'dan Z'ye bütün erzaklarını getiriyor. 2 ay boyunca esnafımızdan kayda değer bir alışveriş olmuyor. Buna rağmen ilimizden milyonlarca para il dışına çıkıyor. Bu ters orantıyı lehimize çevirmek için geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz projemizi bu yıl genişlettik. Hem fındık bahçesi sahipleri hem de fındık toplamak isteyen yerli işçi kardeşlerimizi buluşturduk. Burada hem üreticilerimiz kazanacak hem işçi kardeşlerimiz kazanacak. Fındık işçileri için ödenen para ise ilimizde kalacak."

Suyabatmaz, söz konusu çalışmadan fındık bahçesi sahiplerinin ve fındık hasat işçisi olmak isteyenlerin yararlanabileceğine dikkati çekerek, bu kişilerin, belediye tarafından oluşturulan 444 1 052 numaralı hattı arayıp platform merkezine ulaşarak kayıt ve talep oluşturabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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