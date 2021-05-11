Ordu'da Filistin'e destek konvoyu
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Ordu'da Filistin'e destek konvoyu

Ordu'da Filistin'e destek konvoyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ordu'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, düzenlenen konvoyla protesto edildi.

Ordu'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, düzenlenen konvoyla protesto edildi.

İşgal altındaki Filistin'e yapılan saldırıları kınamak, İsrail'in uyguladığı politikayı protesto etmek adına Memur-Sen Ordu binası önünde toplanan kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, zaman zaman tekbir getirdi. Grup adına basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Şube Başkanı ve Memur-Sen Başkanvekili Kerim Alptekin, "Filistin, saldırı altında. Kudüs, kirli postallar altına eziliyor, Mescid-i Aksa gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında ve bir halk direnmeye devam ediyor. İkiyüzlü dünyaya inat, başını kuma gömenlere inat bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmenin üzerine yürüyor. Utan dünya, utan insanlık. Unutmak felakettir, biz bugün buraya hatırlatma yapmak için, teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için imanın izzetini korumak adına, çoluk çocuk demeden, kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık" dedi.

Basın açıklamasının ardından yaklaşık 200 araçlık konvoy bayraklarla şehir turu attı. - ORDU

Ordu'da Filistin'e destek konvoyu
Ordu'da Filistin'e destek konvoyu
Ordu'da Filistin'e destek konvoyu
Ordu'da Filistin'e destek konvoyu
Ordu'da Filistin'e destek konvoyu
Ordu'da Filistin'e destek konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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