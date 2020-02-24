Ordu'da FETÖ'ye soru sızdırılması operasyonu: 9 gözaltı

24.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:34

Ordu'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün 2009 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan 9 kişiden 8'inin halen görevde olduğu ortaya çıktı.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün 2009 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 9 kişiden 1'inin halen cezaevinde tutuklu olduğu belirlenirken diğer 8'inin Samsun, Sivas, Erzurum, Kastamonu, Hakkari ve Van illerinde görevde olduğu tespit edildi.



Yakalanan 4 şüpheli Samsun, Sivas, Erzurum, Kastamonu KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken 2 şüpheli SEGBİS yöntemi ile adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli Hakkari savcılığından serbest kalırken, Van'da bulunan 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.



Öte yandan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde adliye mahrem imamlarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise Ordu Adliyesinde Zabıt Katibi olarak çalışan bir şüpheli Altınordu ilçesinde yakalanarak, soruşturmanın yürütüldüğü Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA