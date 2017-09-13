Ordu'da Fetö İmamlarına 19 Yıl Hapis

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan örgütünün 'mahrem imamı' olduğu iddia edilen bir kişiye 10 yıl 6 ay, 'emniyet abisi' olduğu iddia edilen kişiye ise 9 yıl ağır hapis cezası verildi.



FETÖ/PDY soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 12 kişinin Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Tüm sanıklar savunmalarında 'ByLock kullanmadıklarını' iddia ettiler.



Mahkeme, mahrem imam olduğu belirlenen Emir K,'ya ByLock kullandığı gerekçesiyle 10 yıl 6 ay, emniyet abisi olduğu belirlenen Halil A. ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - ORDU