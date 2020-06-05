Ordu'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Ordu'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı -Karayollarına ait kamyon 500 metrelik uçurumdan yuvarlandı Ordu'nun Kabadüz ilçesinde karayollarına ait kamyonun 500 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Ordu'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

-Karayollarına ait kamyon 500 metrelik uçurumdan yuvarlandı

ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde karayollarına ait kamyonun 500 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bekiroğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol Yıldız idaresindeki 55 BE 636 plakalı karayollarına ait kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede sürücü ile birlikte Talip Zevde'nin hayatını kaybettiği belirledi. Araçta bulunan Mustafa A., Yavuz Ç. ve Erdem Ş. de yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ekiplerce kentteki hastanelere götürüldü.

Kazayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA