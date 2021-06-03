Ordu'da Fatsa Balıkçı Barınağı modern görünüme kavuşacak
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Ordu'da Fatsa Balıkçı Barınağı modern görünüme kavuşacak

Ordu'da Fatsa Balıkçı Barınağı modern görünüme kavuşacak
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yer alan balıkçı barınağının, modern ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yer alan balıkçı barınağının, modern ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, bir süre önce ilçedeki barınaktaki incelemelerinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak görüntü kirliliğine neden olan kaçak yapılar yıkıldı.

Ardından bölge mimarisine uygun 30 ahşap kulübenin inşasına başlandı.

Balıkçı esnafının barınma ve depolama ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan kulübelerden 21'inin inşası tamamlandı. Geriye kalan 9 kulübe de yapılarak, Fatsalı balıkçılara modern ve işlevsel bir alan kazandırılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Güler, yaptıkları gözlemler sonucunda aktif kullanılmasına rağmen buranın atıl bir görünümünün olduğu gördüklerini belirtti.

Güler, böyle bir yerin şehirde bulunmasının ise kendilerini rahatsız ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Balıkçılarımızın böyle bir ortamda değil de daha modern ve işlevsel bir yerde çalışması, barınması ve depolama yapabilmesi için bölge mimarisine uygun yeni kulübelerin inşasına başladık. Burası tamamlandığında balıkçılarımıza kullanışlı ve verimli bir yer bırakmış olacağız. Şimdiden tüm Fatsalı balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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