Ordu'da farklı tarihlerde 8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

Ordu'da farklı tarihlerde 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı öne sürülen sanığın, 3 kişinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ordu'da farklı tarihlerde 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı öne sürülen sanığın, 3 kişinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Akkuş ilçesinde 2018 yılında "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarını işlediği iddia edilen ve Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Ç'nin, aynı ilçeye bağlı Ortabölme Mahallesi'nde Hasan, Sabri ve Zahide Güneş'in öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Sanığın, "yağma, yangın ya da nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada, sanıkla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Tanıklar H.K, S.T, H.K, A.T, İ.Ç. ve B.K, beyanlarında maktulleri tanımadıklarını ve söz konusu ölümlere ilişkin bilgilerinin olmadığını belirtti.

Sanık Mehmet Ali Ç, önceki savunmalarını yineleyerek, "İddia edildiği gibi maktullere yönelik yağma, öldürme eylemini gerçekleştirmedim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos 2018'de bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Ç, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Olayla bağlantılı oldukları iddia edilen ve Mehmet Ali Ç'nin evinde yakalanan Y.F.G. ve F.A. ise hakimlikçe serbest bırakılmış, Samsun'da şarküteri işleten ortağı M.T. de tutuklanmıştı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Ali Ç. hakkında 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü iddiasıyla 5, gasp olaylarıyla ilgili de bir olmak üzere 6 dosya hazırlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli