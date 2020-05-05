Ordu'da evlerinde kitap okuyan öğrencilere kitap seti hediye ediliyor
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Ordu'da evlerinde kitap okuyan öğrencilere kitap seti hediye ediliyor

Ordu'da evlerinde kitap okuyan öğrencilere kitap seti hediye ediliyor
05.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:16

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in sosyal medya hesabından duyurduğu kampanyaya katılan öğrenciler, kitaplarına kavuşmaya başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in sosyal medya hesabından duyurduğu kampanyaya katılan öğrenciler, kitaplarına kavuşmaya başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Güler'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde olan öğrencilere yönelik kitap okuma projesini hayata geçirdiği belirtildi.

Güler'in, sosyal medya hesabından, "Evde kaldıkları süre boyunca 14 kitap okuyup özetini çıkararak belediyemize getiren tüm öğrencilerimize 14 kitaptan oluşan kitap seti hediye edeceğiz." paylaşımı hatırlatılan açıklamada, kampanya kapsamında başvuruda bulunan ve kitap özetlerini bildiren öğrencilere kitaplarının ulaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Güler, koronavirüsle mücadelede en önemli tedbirin kişisel hijyen ve evde kalarak bireysel izolasyonu sağlamak olduğunu vurguladı.

Güler, evlerde geçirilen bu sürecin, aile bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olarak görülmesi ve birlikte geçirilen zamanın kıymetinin bilinmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sosyal izolasyonu elimizden geldiğince sağladığımız bu dönemde kültür ve sanat alanlarından uzaklaşmamak için gerekli tüm koordinasyonu sağlıyor, vakitlerini verimli geçirmek için vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda başlattığımız kitap projemize çok sayıda başvuru oldu. Şimdi ekiplerimiz başvuruda bulunan öğrenci kardeşlerimizi evlerinde ziyaret ederek kitaplarını teslim ediyor."

Geleceğin teminatı çocuklara yönelik projelere yenilerini ekleyeceklerini belirten Güler, "Onlar yeter ki okusunlar, biz onlara kitaplarını her şartta ulaştırırız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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