Ordu'da evlerdeki vatandaşlara çiçek ve çikolata ikram edildi
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Ordu'da evlerdeki vatandaşlara çiçek ve çikolata ikram edildi

Ordu'da, Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlara çiçek ve çikolata ikramında bulunuldu.

Ordu'da evlerdeki vatandaşlara çiçek ve çikolata ikram edildi
24.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:12

Ordu'da, Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlara çiçek ve çikolata ikramında bulunuldu.

Altınordu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşları unutmadı.

Bayramın ilk gününde kırsal mahalleler başta olmak üzere evlere giden ekipler, vatandaşların bayramını kutladı.

Çiçek ve çikolata ikram edilen vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara da çikolata ve çiçek verdi.

Ekipler ayrıca vatandaşlara maske dağıtarak, sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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