Ordu'da evinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı - Haberler
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Ordu'da evinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı

Ordu'da evinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde, evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir şüphelinin evinde arama yaptı.

Aramada, 20 ecsatsy hap ile 6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Narkotik, Ünye, Ordu, Güncel, Haber

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