Ordu'da evden ziynet eşyası ve para çalan hırsızlar aranıyor

AKKUŞ, ORDU (AA) - Ordu'da bir evden yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalındı.

Alınan bilgiye göre, Akkuş ilçesine bağlı Çamoluk Mahallesi'nde Ramazan ve Nuriye Demir çiftinin kapısını çalan kişiler, kendilerini jandarma olarak tanıtarak eve girdi.

Demir çiftini etkisiz hale getiren şüpheliler, evden yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar da parayı alarak kaçtı.

Ramazan Demir, polisi arayarak yardım istedi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, maskeli olduğu belirlenen kişileri arıyor.

AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri

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